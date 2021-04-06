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الكاراتيه يخاطب الاندية بموعد بطولات الدورى والرانك المصرى

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القاهرة - سامية سيد -  أعلن اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى على موعد إقامة بطولة الدورى للشباب و الناشئين بنات وأولاد ، فى الدرجة الأولى و الثانية و الممتاز ، لتقام فى النصف الأول من شهر أغسطس القادم ..

وأرسل الاتحاد خطابات موجهة الى الاندية ومراكز الشباب اعضا الجمعسءية العمومية من ممارسى اللعبة ، للاستعداد وتجهيز اللاعبين المقرر مشاركتهم فى البطولة .

كما أعلن مسئولى الاتحاد موعد إقامة بطولة الرانك المصرى " التصنيف المحلى " لتقام فى الفترة ن  الى 11 يونيو على مستوى الاشبال ،و فى الفترة من 16 الى 19 لمرحلة الناشئين و الشباب .

كان اتحاد الكاراتيه قد أقام بطولة كأس مصر ، فى محافظة بورسعيد الاسبوع الماضى ، و أطلق عليها اسم عبد المنعم البشبيشى رئيس الاتحاد الاسبق ، تقديرا لاسم الرئيس الراحل للاتحاد .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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