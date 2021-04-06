شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يخاطب الاندية بموعد بطولات الدورى والرانك المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى على موعد إقامة بطولة الدورى للشباب و الناشئين بنات وأولاد ، فى الدرجة الأولى و الثانية و الممتاز ، لتقام فى النصف الأول من شهر أغسطس القادم ..

وأرسل الاتحاد خطابات موجهة الى الاندية ومراكز الشباب اعضا الجمعسءية العمومية من ممارسى اللعبة ، للاستعداد وتجهيز اللاعبين المقرر مشاركتهم فى البطولة .

كما أعلن مسئولى الاتحاد موعد إقامة بطولة الرانك المصرى " التصنيف المحلى " لتقام فى الفترة ن الى 11 يونيو على مستوى الاشبال ،و فى الفترة من 16 الى 19 لمرحلة الناشئين و الشباب .

كان اتحاد الكاراتيه قد أقام بطولة كأس مصر ، فى محافظة بورسعيد الاسبوع الماضى ، و أطلق عليها اسم عبد المنعم البشبيشى رئيس الاتحاد الاسبق ، تقديرا لاسم الرئيس الراحل للاتحاد .