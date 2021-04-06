شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس إقامة الدورى الجديد من دور واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس اللجنة التى تدير اتحاد الكرة ، تقديم توصية للمجلس المنتخب الجديد لإدارة الجبلاية بإقامة مسابقة الدورى فى الموسم الجديد 2021 -2022 من دور واحد فقط فى ظل كثرة الإرتباطات الدولية للمنتخب فى الموسم المقبل، كما تدرس اللجنة انطلاق الدورى الجديد فى شهر فبراير 2022.

ويخوض منتخب مصر مباريات تصفيات كأس العالم خلال أشهر يونيو وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر المقبلين، بجانب المشاركة فى كأس العرب فى ديسمبر المقبل، قبل المشاركة فى بطولة أمم افريقيا بالكاميرون يناير 2022.

وسيكون منتخب مصر على موعد مع مباريات مضغوطة وارتباطات متشابكة خلال الفترة المقبلة، سواء فى تصفيات كأس العالم 2022 أو بطولة كأس العرب التى سيشارك فيها الفراعنة فى ديسمبر المقبل. وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بما فيها المنتخب الوطني، حيث يتواجد الفراعنة ضمن المجموعة السادسة بجوار منتخبات أنجولا والجابون وليبيا، حيث يقام دور المجموعات بأكمله خلال أربعة أشهر فقط.

وجاءت المواعيد التى أعلنها كاف كالتالي :

الجولة الأولى: مصر وأنجولا أحد أيام 5 أو 6 أو 7 أو 8 يونيو 2021.

الجولة الثانية: الجابون ومصر أحد أيام 11 أو 12 أو 13 أو 14 يونيو 2021.

الجولة الثالثة: مصر وليبيا أحد أيام 1 أو 2 أو 3 أو 4 سبتمبر 2021.

الجولة الرابعة: ليبيا ومصر أحد أيام 5 أو 6 أو 7 سبتمبر 2021.

الجولة الخامسة: أنجولا ومصر أحد أيام 6 أو 7 أو 8 أو 9 أكتوبر 2021.

الجولة السادسة: مصر والجابون أحد أيام 10 أو 11 أو 12 أكتوبر 2021.