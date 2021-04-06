شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. منتخب مصر تأهل للمباراة النهائية ببطولة أمم افريقيا 9 مرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صعد منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، مؤخرا للمرة الـ25 في تاريخه إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا، وذلك بعدما حجز بطاقة التأهل لنسخة الكاميرون2022.

تأهل مصر للكان جاء ليحمل الرقم 25، حيث سبق لمصر التواجد في نهائيات المحفل الكروي القاري 24 مرة من قبل آخرها في نسخة 2019 التي استضافتها مصر، وخرج الفراعنة من دور الـ16.

وغابت شمس المنتخب الوطنى المصرى عن نهائيات البطولة في مرات محدودة للغاية، أبرزها كان في الفترة فيما بعد نسخة 2010 وحتى العودة للمشاركة في 2017.

وسبق وتأهل منتخب مصر للمباراة النهائية لبطولة أمم افريقيا 9 مرات، وحصد الفراعنة اللقب في سبعة أعوام ، 1957 ، 1959 ، 1986 ، 1998 ،2006 ، 2008 ، 2010 في حين خسره في عامى 1962 و2017.

وسيكون منتخب مصر على موعد مع مباريات مضغوطة وارتباطات متشابكة خلال الفترة المقبلة، سواء فى تصفيات كأس العالم 2022 أو بطولة كأس العرب التى سيشارك فيها الفراعنة فى ديسمبر المقبل. وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بما فيها المنتخب الوطني، حيث يتواجد الفراعنة ضمن المجموعة السادسة بجوار منتخبات أنجولا والجابون وليبيا، حيث يقام دور المجموعات بأكمله خلال أربعة أشهر فقط.

وجاءت المواعيد التى أعلنها كاف كالتالي:

الجولة الأولى: مصر وأنجولا أحد أيام 5 أو 6 أو 7 أو 8 يونيو 2021.

الجولة الثانية: الجابون ومصر أحد أيام 11 أو 12 أو 13 أو 14 يونيو 2021.

الجولة الثالثة: مصر وليبيا أحد أيام 1 أو 2 أو 3 أو 4 سبتمبر 2021.

الجولة الرابعة: ليبيا ومصر أحد أيام 5 أو 6 أو 7 سبتمبر 2021.

الجولة الخامسة: أنجولا ومصر أحد أيام 6 أو 7 أو 8 أو 9 أكتوبر 2021.

الجولة السادسة: مصر والجابون أحد أيام 10 أو 11 أو 12 أكتوبر 2021.