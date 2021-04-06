الأهلي يواجه سيمبا التنزاني على ملعب السلام

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه سيمبا التنزاني على ملعب السلام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الاهلي، إن الفريق سيواجه سيمبا التنزاني في التاسعة مساء الجمعة المقبل على استاد الاهلي we السلام.
وخاض الأهي كل مبارياته في دور المجموعات الإفريقي على ملعب استاد القاهرة الدولي، قبل أن يقرر العودة لملعبه أمام سيمبا، لاسيما أن المباراة مجرد حصيل حاصل بعد حسم الصعود إلى دور الثمانية الإفريقي، وتحديد ترتيب الفرق الصاعدة عن مجموعته إلى ربع النهائي الإفريقي.
يذكر أن موسيماني هو من طلب نقل مباريات الأهلي من استاد السلام إلى استاد القاهرة، بسبب مستوى أرضية استاد القاهرة الجيد، الذي يساعد اللاعبين على تطبيق أفكاره بشكل أفضل من ملعب السلام.
واستأنف الأهلي تدريباته عصر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق امس، عقب العودة من السودان.
وقبل انطلاق المران عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين تحدث فيها عن بعض الجوانب الفنية بهدف تصويب الأخطاء التي حدثت خلال المرحلة الماضية.
وحسم الأهلي تأهله رسميا إلى دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا ، بعد تعادله مع المريخ السوداني بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت على استاد الجوهرة الزرقاء ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات.
ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في التاسعة مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.
وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في الجوانب الفنية ومنح تعليمات خاصة للاعبين وتصويب الأخطاء التي حدثت خلال المرحلة الماضية.
واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس عقب العودة من السودان.