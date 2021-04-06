شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه سيمبا التنزاني على ملعب السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الاهلي، إن الفريق سيواجه سيمبا التنزاني في التاسعة مساء الجمعة المقبل على استاد الاهلي we السلام.

وخاض الأهي كل مبارياته في دور المجموعات الإفريقي على ملعب استاد القاهرة الدولي، قبل أن يقرر العودة لملعبه أمام سيمبا، لاسيما أن المباراة مجرد حصيل حاصل بعد حسم الصعود إلى دور الثمانية الإفريقي، وتحديد ترتيب الفرق الصاعدة عن مجموعته إلى ربع النهائي الإفريقي.

يذكر أن موسيماني هو من طلب نقل مباريات الأهلي من استاد السلام إلى استاد القاهرة، بسبب مستوى أرضية استاد القاهرة الجيد، الذي يساعد اللاعبين على تطبيق أفكاره بشكل أفضل من ملعب السلام.

واستأنف الأهلي تدريباته عصر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق امس، عقب العودة من السودان.

وقبل انطلاق المران عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين تحدث فيها عن بعض الجوانب الفنية بهدف تصويب الأخطاء التي حدثت خلال المرحلة الماضية.

وحسم الأهلي تأهله رسميا إلى دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا ، بعد تعادله مع المريخ السوداني بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت على استاد الجوهرة الزرقاء ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في التاسعة مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في الجوانب الفنية ومنح تعليمات خاصة للاعبين وتصويب الأخطاء التي حدثت خلال المرحلة الماضية.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين أمس عقب العودة من السودان.