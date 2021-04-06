شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يتعادل مع سموحة بهدف لمثله بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريقا غزل المحلة وسموحة إيجابيا بهدف لمثله في المباراة التي جرت بينهما بإستاد المحلة في افتتاحية الجولة الثامنة عشر للدورى .

تقدم سموحه بالهدف الأول عن طريق رجب نبيل في الدقيقة 40 من عمر اللقاء عن طريق رجب نبيل من عرضية متقنة من الجانب الأيمن وضعها اللاعب قوية برأسه داخل المرمى معلنا هدف السبق للموج الأزرق ، وتعادل فتحى مبروك للمحلة من ضربة جزاء في الدقيقة 81 ليرتفع رصيد أصحاب الأرض إلى 23 نقطة في المركز العاشر بجدول الدورى ، بينما ارتفع رصيد أبناء سموحه إلى 24 نقطة في المركز الثامن .

بدأ غزل المحلة المباراة بتشكيل مكون : -

حراسة المرمى : عمرو شعبان

خط الدفاع : محمد فتح الله كماتشو - فتحي مبروك - يحيي حامد - أحمد عيد

خط الوسط : أحمد الندري - بسام ماهر - هشام بلحة - أحمد الشيخ

الهجوم : خالد رسلان ،، اسلام فؤاد

بينما جاءت تشكيلة سموحة على النحو التالى :-

حراسة المرمى : الهانى سليمان

خط الدفاع : محمود البدرى – رجب نبيل – محمد عبد المنعم – محمود معاذ

الوسيط محمد كناريا – احمد حمص – احمد عبد القادر – عبد الكبير الوادى – مصطفى فتحى

الهجوم : حسام حسن