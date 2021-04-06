شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة تونجيث السنغالي تصل غداً لمواجهة الزمالك فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
تقرر وصول بعثة فريق تونجيث السنغالي إلى القاهرة في الواحدة صباح غداً الأربعاء، استعدادا لمواجهة الزمالك يوم السبت المقبل في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
ومن المقرر أن يكون في استقبال البعثة مسؤولو العلاقات العامة بنادي الزمالك ، لتسهيل إجراءات وصول بطل السنغال، حيث تقام المباراة باستاد القاهرة في السادسة مساءً بعدما حدد الاتحاد الأفريقي موعد اللقاء.
وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش المران الجماعي اليوم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، وطلب كارتيرون من اللاعبين التركيز في لقاء تونجيث السنغالي، وتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، مشيرا إلى أن الجميع يثق في إمكانيات وقدرات اللاعبين للخروج من المباراة بنتيجة إيجابية.
كما أدى لاعبو الفريق تدريبات استشفائية وتأهيلية قبل انطلاق التدريب الجماعي بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي، تحت اشراف الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون ، ويرغب الجهاز الفني للفريق في الوصول إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية استعدادا لمواجهة تونجيت القادمة.
من ناحية اخرى طلب كارتيرون، من جهازه المعاون تجهيز تقرير كامل عن فريق تونجيث، لدراسته جيدا استعدادا للمباراة المصيرية المقرر لها يوم السبت المقبل، أمام بطل السنغال فى ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.