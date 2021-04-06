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بعثة تونجيث السنغالي تصل غداً لمواجهة الزمالك فى دورى الأبطال

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القاهرة - سامية سيد -  

تقرر وصول بعثة فريق تونجيث السنغالي إلى القاهرة في الواحدة صباح غداً الأربعاء، استعدادا لمواجهة الزمالك يوم السبت المقبل في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يكون في استقبال البعثة مسؤولو العلاقات العامة بنادي الزمالك ، لتسهيل إجراءات وصول بطل السنغال، حيث تقام المباراة باستاد القاهرة في السادسة مساءً بعدما حدد الاتحاد الأفريقي موعد اللقاء.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش المران الجماعي اليوم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، وطلب كارتيرون من اللاعبين التركيز في لقاء تونجيث السنغالي، وتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، مشيرا إلى أن الجميع يثق في إمكانيات وقدرات اللاعبين للخروج من المباراة بنتيجة إيجابية.

 

كما أدى لاعبو الفريق تدريبات استشفائية وتأهيلية قبل انطلاق التدريب الجماعي بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي، تحت اشراف الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون ، ويرغب الجهاز الفني للفريق في الوصول إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية استعدادا لمواجهة تونجيت القادمة.

 

وخضع اللاعبون لفقرة بدنية خاصة على هامش المران ، وشهدت الفقرة خوض اللاعبين مجموعة من التدريبات البدنية بالكرة وبدون الكرة تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون، حيث يسعى المدير الفني لرفع الحالة البدنية للفريق قبل مواجهة تونجيث السنغالي.

 

من ناحية اخرى طلب كارتيرون، من جهازه المعاون تجهيز تقرير كامل عن فريق تونجيث، لدراسته جيدا استعدادا للمباراة المصيرية المقرر لها يوم السبت المقبل، أمام بطل السنغال فى ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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