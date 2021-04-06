شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة تونجيث السنغالي تصل غداً لمواجهة الزمالك فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقرر وصول بعثة فريق تونجيث السنغالي إلى القاهرة في الواحدة صباح غداً الأربعاء، استعدادا لمواجهة الزمالك يوم السبت المقبل في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يكون في استقبال البعثة مسؤولو العلاقات العامة بنادي الزمالك ، لتسهيل إجراءات وصول بطل السنغال، حيث تقام المباراة باستاد القاهرة في السادسة مساءً بعدما حدد الاتحاد الأفريقي موعد اللقاء.