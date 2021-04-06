شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب الزمالك.. تقسيمة قوية ونبيه يشرف على فقرة المهارات.. وعاشور يشارك مع الناشئين "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تدريبات الفريق الثاني طبقا للعقوبة الموقعة عليه من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وقرر الجهاز الفني للفريق، إيقاف إمام عاشور وتدريبه مع الناشئين بالنادي، لما بدر منه خلال مباراة الزمالك ومولودية الجزائر الأخيرة.

كما قاد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية خاصة على هامش مران الفريق الجماعي اليوم الثلاثاء، وركز نبيه خلال التدريبات على الاستفادة من الكرات العرضية والتسديد من داخل وخارج منطقة الجزاء قبل مواجهة تونجيث في دوري أبطال إفريقيا.



ابو جبل



اسامة نبيه



اوباما



تدريب الزمالك



سيف الجزيري



شيكابالا واوباما



شيكابالا



طارق حامد واحدا



طارق حامد



كارتيرون

اصطحب حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، نجله "عموري" لتدريبات الفريق اليوم الثلاثاء، وحرص الجهاز الفني ولاعبو الفريق على مصافحة نجل مدافع الفريق والتقاط بعض الصور التذكارية معه.

فيما أجرى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة بين اللاعبين بمنتصف الملعب، على هامش مران اليوم الثلاثاء، وشهدت التقسيمة منافسة قوية بين اللاعبين، وسط تألق الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا ومراون حمدي لاعبا الفريق.

كما أدى عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم على هامش مران اليوم الثلاثاء، ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي تحت إشراف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، بعد شكواه من آلام في العضلة الضامة.

وانتظم التونسي حمزة المثلوثي لاعب فريق الزمالك، في التدريبات الجماعية اليوم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، وشارك المثلوثي في المران الجماعي بعدما انتهى من أداء برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في الكاحل.

فيما خاض محمد أبو جبل ومحمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد ثلاثي حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة بدنية خاصة على هامش المران الجماعي تحت إشراف أوليفيرا مدرب الحراس، وأدى الحراس فقرة تدريبية على التعامل مع التسديد من مسافات مختلفة.

كما خضع لاعبو الزمالك لفقرة فنية خاصة على هامش التدريبات ، وشهدت الفقرة تركيزا خاصا من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على التسليم والتسلم بشكل سريع في مساحات صغيرة من الملعب.