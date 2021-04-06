شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة بجنوب السودان يسلم الميداليات للفائزين ببطولة الجامعات لألعاب القوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انطلقت فعاليات بطولة العاب القوي للجامعات المصرية في النسخة 48 من دورة الشهيد الرفاعي والتي تقام تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

ويشارك في البطولة التي يشرف عليها الدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات والدكتور هشام الجيوشي، سكرتير عام الإتحاد وبهاء مختار، رئيس قطاع البطولة و المنافسة بالإتحاد عدد (٤٠) جامعة مصرية حكومية وخاصة من طلبة وطالبات وذوي الهمم.

وقد حضر افتتاح البطولة الدكتور البينو بول، وزير الشباب والرياضة بدولة جنوب السودان ، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة و حيث قام الوزيران بتسليم الميداليات للطلبة والطالبات الفائزين بالبطولة، وأعرب وزير الشباب والرياضة الجنوب سوداني عن سعادتة البالغه لمستوي المنافسة والبطولة بين طلبة وطالبات الجامعات المصرية وذوي الهمم.