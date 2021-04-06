شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة بجنوب السودان يسلم الميداليات للفائزين ببطولة الجامعات لألعاب القوي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
انطلقت فعاليات بطولة العاب القوي للجامعات المصرية في النسخة 48 من دورة الشهيد الرفاعي والتي تقام تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات بالمركز الأوليمبي بالمعادي.
ويشارك في البطولة التي يشرف عليها الدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات والدكتور هشام الجيوشي، سكرتير عام الإتحاد وبهاء مختار، رئيس قطاع البطولة و المنافسة بالإتحاد عدد (٤٠) جامعة مصرية حكومية وخاصة من طلبة وطالبات وذوي الهمم.
وكان الدكتور ألبينو بول أعرب عن سعادته البالغة بالمشاركة فى المؤتمر الذى يلم شمل شباب مصر وجنوب السودان، موجها الشكر والتحية للقيادة السياسية ووزير الشباب والرياضة على تنظيم مثل هذا المؤتمر الذى يمد جسور التواصل بين البلدين ويعمق العلاقات الثنائية بين الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى أنه فرصة للشباب لتبادل آرائهم وخبراتهم خلال المؤتمر.
يذكر أن وزير الشباب والرياضة المصرية الدكتور أشرف صبحى ونظيره الجنوب سودانى الدكتور ألبينو بول يلتقيان بشباب جنوب السودان فى حوار مفتوح خلال فعاليات المؤتمر.
ويشارك فعاليات مؤتمر القاهرة القومى الأول لشباب جنوب السودان 200 قيادة شبابية من المرحلة العمرية من 18 حتى 35 عاما من الجنسين، بالإضافة إلى الفئات الأكثر تأثيرا فى المجتمع متمثلة فى النشطاء فى مجال المجتمع المدنى والأكاديميين بمختلف مجالاتهم وخلفياتهم بالإضافة إلى الصحفيين والإعلاميين.، بجانب الشباب المصرى الباحث فى ملف دولة جنوب السودان.