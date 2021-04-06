شكرا لقرائتكم خبر عن سموحه يتقدم بهدف على المحلة فى الشوط الأول .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين غزل المحلة وسموحة بتقدم الأخير بهدف مقابل للاشئ في المباراة المقامة بينهما بإستاد المحلة في افتتاحية الجولة الثامنة عشر للدورى

أحرز هدف التقدم لسموحة رجب نبيل فى الدقيقة 41 من عرضية متقنة من الجانب الأيمن وضعها اللاعب قوية برأسه داخل المرمى معلنا هدف السبق للموج الأزرق .

وجاءت تشكيلة غزل المحلة على النحو التالى :-

حراسة المرمى : عمرو شعبان

خط الدفاع : محمد فتح الله كماتشو - فتحي مبروك - يحيي حامد - أحمد عيد

خط الوسط : أحمد الندري - بسام ماهر - هشام بلحة - أحمد الشيخ

الهجوم : خالد رسلان ،، اسلام فؤاد

بينما جاءت تشكيلة سموحة على النحو التالى :-

حراسة المرمى : الهانى سليمان

خط الدفاع : محمود البدرى – رجب نبيل – محمد عبد المنعم – محمود معاذ

الوسيط محمد كناريا – احمد حمص – احمد عبد القادر – عبد الكبير الوادى – مصطفى فتحى

الهجوم : حسام حسن