7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 6 أبريل 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،زيزو يطلب زيادة عقده 7 ملايين جنيه فى الموسم للمساواة بزملائه ،اتحاد الكرة يتفق مع شركة الـvar الجديدة على العمل مجانا لمدة شهر بالدورى .

اتحاد الكرة يتفق مع شركة الـvar الجديدة على العمل مجانا لمدة شهر بالدورى

اتفقت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة مع شركة إنجليزية لتطبيق تقنية الفيديو var فى الدورى المصرى فى الفترة المقبلة، على أن تعمل الشركة لمدة شهر مجانا على سبيل الاختبار قبل إتمام التعاقد معها.

زيزو يطلب زيادة عقده 7 ملايين جنيه فى الموسم للمساواة بزملائه

طلب أحمد سيد زيزو لاعب وسط الزمالك من إدارة النادي تعديل عقده بصورة رسمية ومساواته بالقيمة المالية، التي يحصل عليها معظم زملاءه في الفريق الكروى، وذلك بعدما أصبحت قيمة المستحقات المالية التي يحصل عليها زيزو هي الأقل في الفريق. اتحاد الكرة يتحمل تكاليف الحكام الأجانب لمباراة الزمالك والأهلي فى رمضان كشف مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، عن أنه سيتم تحمل تكاليف استقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك والأهلي يوم 18 إبريل الجاري في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة للدوري، خاصة أنه هناك قرار مسبق من مجلس الوزراء بتعيين حكام أجانب لمباراة القمة وتحمل اتحاد الكرة تكاليف استقدام هذا الطاقم ، ويدرس مسئولو اتحاد الكرة تغيير هذا البند في الفترة المقبلة وتحمل الناديين الأهلي والزمالك تكاليف الحكام الأجانب في المباراة التي تجمعهما.

أحمد سامى يرغب فى التعاقد مع عمرو مرعى .. تعرف على السبب

يرغب أحمد سامى المدير الفني لسموحة في التعاقد مع عمرو مرعى مهاجم طلائع الجيش خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم هجوم الفريق بلاعب سوبر بعد رحيل حسام حسن هداف الفريق لأهلى طرابلس الليبى .