شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يلغى مكافآت الأعضاء فى اللائحة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفضت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، وضع مكافآت لأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة فى اللائحة الجديدة حيث كان هذا الأمر مقترحا ضمن اللائحة الجديدة، إلا أن اللجنة استبعدت هذا البند وتمسكت بأن يكون عمل أعضاء اتحاد الكرة بشكل تطوعى.

وأجرت اللجنة التي تدير اتحاد الكرة، 3 تعديلات على لائحة الجبلاية الجديدة قبل إرسالها إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ووزارة الرياضة، وبعد اعتمادها من الجمعية العمومية للجبلاية التى أقيمت فى نوفمبر الماضى وقبل رحيل اللجنة الخماسية السابقة لإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجناينى.

وكشف مصدر باتحاد الكرة، أن اللجنة الثلاثية أجرت 3 تعديلات على اللائحة، الأول فيما يتعلق ببند "التجنيد" فى شروط الترشح للإنتخابات المقبلة، وكانت الجمعية العمومية قد أقرت بأن يكون المرشح للانتخابات المقبلة قد أدى الخدمة العسكرية أو عفى منها، إلا أن اللجنة الثلاثية أضافت عبارة "أدى الخدمة العسكرية أو عفى منها نهائيا طبقا للقانون".

وتابع المصدر أن التعديل الثانى خاص بعدد أعضاء الجمعية العمومية حيث أقرت الأندية بأن يكون عدد أعضاء الجمعية العمومية فى اللائحة الجديدة 134 ناديا، قبل أن تضيف اللجنة الثلاثية عبارة "134 ناديا على الأقل".

وأضاف المصدر أن التعديل الثالث خاص ببند الـ8 سنوات، وكانت الجمعية العمومية أقرت بتطبيق بند الـ8 سنوات تصاعديا، بينما أضافت اللجنة الثلاثية عبارة وألا يتم تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعى.