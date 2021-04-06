شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: منتخب السلاح يكتب تاريخ من ذهب فى الرياضة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالإنجاز الذى حققه لاعبى منتخب السلاح بالتتويج بالميدالية الذهبية بمنافسات الفرق لسلاح السيف ببطولة العالم للشباب والناشئين، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 إلي 11 إبريل 2021، وهي الميدالية الأولى في تاريخ مصر بمنافسات الفرق والذهبية الأولى أيضا لمصر في بطولات العالم للشباب.

وقال وزير الرياضة ان منتخب السلاح يسطر تاريخ بحروف من ذهب فى الرياضة المصرية بعد انجاز الذهبية ومن قبلها التأهل الى أولمبياد طوكيو وهو حدث لم يتكرر منذ 1912 أن يحقق منتخب السلاح الذهبية فى منافسات الفرق، والذى يعتبر انعكاس لأهمية الدور الذى تقوم به الدولة المصرية فى الملف الرياضى والاهتمام بالابطال والرياضة فى مصر والتى تشهد طفرة غير مسبوقة .

ومثل المنتخب الوطني للشباب فى منافسات الفرق لسلاح السيف كل من مازن العربي، إياد معروف، أدهم معتز، زياد نوفل

يشارك فى البطولة نحو 1079 لاعبا ولاعبة، و 500 مدرب وإدارى من مختلف دول العالم، ويتم تطبيق كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية لحماية جميع المشاركين والحفاظ على صحتهم في ظل مجابهة تحديات فيروس كورونا.