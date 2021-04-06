شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن ارتباطات المنتخب القادمة بعد التأهل لأمم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل المنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى، إلى بطولة أمم افريقيا 2022 بالكاميرون ليحقق الفراعنة الهدف الأول، فى مشوار طويل من التحديات حيث يخوض الفراعنة تصفيات كأس العالم 2022 وهو الهدف الأهم للمنتخب وللجماهير المصرية.

س: ماذا ينتظر المنتخب الوطنى فى المرحلة المقبلة؟

ج: يخوض منتخب مصر خلال الفترة المقبلة عدة تحديات، أولها تصفيات كأس العالم 2022، ثم بطولة أمم افريقيا بالكاميرون فى يناير 2022، كما يخوض الفراعنة بطولة كأس العرب فى ديسمبر 2021.

س: هل أعلن الكاف مواعيد مباريات منتخب مصر فى تصفيات كأس العالم؟

ج: بالطبع وجاءت المواعيد التى أعلنها كاف كالتالي:

الجولة الأولى: مصر وأنجولا أحد أيام 5 أو 6 أو 7 أو 8 يونيو 2021.

الجولة الثانية: الجابون ومصر أحد أيام 11 أو 12 أو 13 أو 14 يونيو 2021.

الجولة الثالثة: مصر وليبيا أحد أيام 1 أو 2 أو 3 أو 4 سبتمبر 2021.

الجولة الرابعة: ليبيا ومصر أحد أيام 5 أو 6 أو 7 سبتمبر 2021.

الجولة الخامسة: أنجولا ومصر أحد أيام 6 أو 7 أو 8 أو 9 أكتوبر 2021.

الجولة السادسة: مصر والجابون أحد أيام 10 أو 11 أو 12 أكتوبر 2021.

س: متى تقام بطولة كأس العرب؟

ج: تقام بطولة كأس العرب فى ديسمبر المقبل بمشاركة اللاعبين المحليين فقط دون المحترفين خارجيا، ويشارك فيها منتخبات مصر والجزائر وتونس والمغرب والسعودية وقطر والصومال والسودان والإمارات واليمن والبحرين والعراق والأردن وسوريا وفلسطين وعمان وموريتانيا وليبيا ولبنان والكويت وجيبوتي وجزر القمر.

س: هل يخوض المنتخب مباريات ودية الفترة المقبلة؟

ج: تبحث اللجنة التى تدير اتحاد الكرة بجانب إدارة المنتخبات الوطنية بالجبلاية، عن أحد المنتخبات الافريقية التى لم تتأهل لتصفيات كأس العالم 2022، حتى تنظم مباراة ودية مع المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى فى شهر يونيو وذلك قبل انطلاق التصفيات المونديالية، ويواجه المنتخب الوطنى صعوبة فى مواجهة أحد المنتخبات التى تشارك فى التصفيات المونديالية بعدما حدد الكاف مواعيد الجولة الأولى بالتصفيات أحد أيام 5 أو 6 أو 7 أو 8 يونيو المقبل، حيث سيكون المنتخب المنافس مطالبا بالحضور إلى القاهرة أول يونيو والعودة لبلاده قبل موعد الجولة الأولى بالتصفيات ما يهدد بعدم إقامة المباراة.