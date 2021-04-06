شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة وعالم الفضاء" كورنيكو" يطلقان برنامج "spaceak".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أطلقت وزارة الشباب والرياضة برنامج «spaceak»، لتدريب الشباب على نشر أساسيات علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، اليوم الثلاثاء، بالمركز الأوليمبي بالمعادي، في إطار رؤية الوزارة نحو إعداد النشء والشباب لمواجهة تحديات المستقبل في مختلف المجالات، وتعظيم الاستفادة من الجهود والاسهامات البحثية للشباب المبدعين في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء.

وذلك بحضور جيورجي بوريسينكو السفير الروسي لدى القاهرة، ورائد الفضاء الروسي "ميخائيل كورنيكو"، والدكتور محمد عفيفي القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة، وعدد من كبار الشخصيات ومسئولى وكالة الفضاء المصرية.

اكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ان علاقة مصر وروسيا علاقة تاريخية فى مختلف المجالات وهناك محبة متبادلة وتعاون بينهما ، ظهرت فى التعاون بين الرئيس السيسى والرئيس الروسى قائلا: "الرئيس السيسى هو مطور مصر الحديثة".

وقال صبحى "ان الوزارة تستثمر هذه العلاقة لتطوير ها فى برامج متفاعلة بالمجالين الرياضى والفضائي ، كما ان مصر استضافت منتخب روسيا لكرة اليد وكذلك منتخب السلاح والعديد من بطولات العالم التى ستشهد مشاركة منتخبات روسيا فأهلا وسهلا بكم في بلدكم مصر "

أضاف الدكتور اشرف صبحي "يسعدنا اطلاق اول مبادرة بمصر بين وزارة الشباب والرياضة ووكالة الفضاء المصرية والتى اطلق عليها اسم secpeak لتكون تصور وطريقة التفكير العلمى فى مجال الفضاء التوعية والتعليم والتدريب ، والوزارة بدورها تدعم هذا الحلم لوكالة الفضاء المصرية"، متمنياً ان يحقق هذا البرنامج هذا الحلم لتعليم تكنولوجيا الفضاء والفلك للشباب والنشء وبناء جيل جديد قادر على الاكتشاف ومواكبة تكنولوجيا العلم الحديث.

وتطرق "صبحى" ان هناك خطط واطر لتوطيد العلاقة فى المستقبل القريب بين مصر وروسيا. والترويج لفكرة التدريب التكنولوجيا الفضائي.

ومن جهته، قدم السفير الروسي لدى القاهرة الشكر لوزير الشباب والرياضة المصري علي استضافة هذا الحدث الهام والذي يوطد العلاقات بين البلدين ويفتح آفاق جديد للتعاون في مجال الفضاء، مشيراً الي ان تنفيذ هذا الحدث يأتي تزامنا مع مرر ٦٠ عام علي زيارة اول عالم روسي للفضاء في رحلة مثلت البشرية جمعاء، مؤكداً علي سعيه لتطوير العلاقات الثقافية بين البلدين حيث أصبح الفضاء احد الاتجاهات الهامة للشراكة بين مصر وروسيا.

ومن جانبه، قال "ميخائيل كورنيكو" ( اريد ان اقدم الشكر علي توجية الدعوة لي لزيارة مصر، ولدي صور كثيرة لمصر من الفضاء، وكام حلمي ان ازور مصر والاهرامات، وبالفعل حدث بعد وصولي الي مصر"، متمنياً نجاح التعاون بين مصر وروسيا في مجال الفضاء.

أشاد محمد القوصي رئيس وكالة الفضاء المصرية بالدور الفعال لوزارة الشباب والرياضة في تنفيذ هذا البرنامج، مؤكداً علي عمق العلاقات التي تربط بين مصر وروسيا لأكثر من ٦٠ عام فالسد العالي خير شاهد علي تلك العلاقات، والتي امتدت الي جوانب عديدة في الحياة وعلي رأسها في مجال الفضاء والطاقة النووية.

وعلي هامش المؤتمر الصحفي قام الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتقديم درع الوزارة جيورجي بوريسينكو السفير الروسي لدى القاهرة، ورائد الفضاء الروسي "ميخائيل كورنيكو"، والدكتور محمد عفيفي القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد وقعت بروتوكولا مشتركا مع وكالة الفضاء المصرية بالتعاون مع جامعة الأزهر، شهر مارس الماضي، ويستهدف اكثر من 30 مليون طالب.































































































































