الامارات | المثلوثي وحفني ينتظمان في تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة تونجيت السنغالي

شكرا لقرائتكم خبر عن المثلوثي وحفني ينتظمان في تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة تونجيت السنغالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتظم التونسي حمزة المثلوثي وزميله أيمن حفني، في تدريبات فريق الزمالك المصري استعدادا لمواجهة تونجيت السنغالي في الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وذكر الموقع الرسمي للزمالك، أن المثلوثي شارك في التدريبات الجماعية للفريق بعدما أنهى برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي كان قد تعرض لها في الكاحل.

على الجانب الأخر شارك أيمن حفني في التدريبات الجماعية بعدما منحه الجهاز الطبي الضوء الأخضر للعودة إلى الملاعب بعدما أنهى برنامجه التأهيلي.

ويستعد الفريق لمواجهة تونجيت السنغالي المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد خمس نقاط، بفارق ثلاث نقاط خلف مولودية الجزائر صاحب المركز الثاني، فيما يتصدر الترجي التونسي الذي حسم تأهله لدور الثمانية في وقت سابق، ويتذيل تونجيت السنغالي الترتيب برصيد أربع نقاط.

ويحتاج الزمالك للفوز على تونجيت مقابل خسارة مولودية الجزائر أمام الترجي التونسي في المباراة التي تجمع بينهما في نفس اليوم.

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