الامارات | مذكرة تفاهم بيم اتحاد الكرة وجامعة حمدان بن محمد الذكية

شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم بيم اتحاد الكرة وجامعة حمدان بن محمد الذكية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقع اتحاد الإمارات لكرة القدم مذكرة تفاهم مع جامعة حمدان بن محمد الذكية بهدف تعزيز التعاون المشترك مع المؤسسات التعليمية بالدولة بما يخدم منتسبي لعبة كرة القدم من أجهزة فنية وإدارية ولاعبين من خلال البرامج التعليمية المختلفة .

شهد مراسم توقيع مذكرة التفاهم التي جرت اليوم في المقر الرئيس لاتحاد الكرة بدبي الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، والفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي رئيس مجلس أمناء "جامعة حمدان بن محمد الذكية، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، والدكتور منصور العور رئيس الجامعة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد إلى جانب عدد من ممثلي الطرفين ووسائل الإعلام المختلفة .

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد: "يسعى اتحاد كرة القدم إلى مد جسور التعاون مع الاتحادات الوطنية المختصة بإدارة اللعبة الشعبية, وقد وقعنا العديد من اتفاقيات التعاون خلال الفترة الماضية, فهذه العلاقات مهمة جداً لأغراض التطوير وتبادل التجارب واكتساب الخبرات, لكننا أيضا وضعنا في خطتنا بناء جسور قوية مع مؤسساتنا الوطنية في الداخل, وأهمها التعليمية لما لها من فائدة على الاتحاد وعناصره والمجتمع" .

وأضاف :"بدأنا بعون الله خطوات التعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكية من خلال مذكرة التفاهم, وهذه البداية مهمة لتأسيس شراكة فعالة بين بيئة كرة القدم والبيئة التعليمية والبحثية, لأن جامعة حمدان بن محمد الذكية مصدر مهم وحيوي من مصادر المعرفة التي تخدم المجتمع وتؤهل الدارسين لخدمة الدولة في العديد من التخصصات" .

وتابع :"نحن على ثقة من أن منتسبي اتحاد الكرة سيستفيدون من جامعة حمدان لما لها من مكانة مرموقة ولقدراتها في التأهيل, وأيضا لمناهجها التعليمية المتقدمة وعناصرها المؤهلة, كما نود أن نؤكد بأن اتحاد الكرة يفتح كل مكاتبه لطلبة هذا الصرح العلمي المتقدم لتطبيق تجاربهم وإنجاز مشاريعهم البحثية وغيرها من الأمور التي تساعدهم على صقل مواهبهم " .

بدوره أوضح الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي رئيس مجلس أمناء "جامعة حمدان بن محمد الذكية"، أن توطيد جسور التعاون مع "اتحاد الإمارات لكرة القدم" يأتي تماشياً مع الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة التي تولي اهتماماً بالغاً بالارتقاء بإمكانات الشباب باعتبارهم أغلى موارد الوطن والرهان الأقوى لمستقبل الإمارات، مؤكّداً حرص "جامعة حمدان بن محمد الذكية" على بناء شراكات استراتيجية مثمرة مع نخبة المؤسسات الوطنية لتعزيز المزايا التنافسية والقدرات المؤسسية للكفاءات الإماراتية الشابة لتكون قوة دافعة وراء التميز والابتكار والإبداع، تحقيقاً لأهداف "مئوية الإمارات 2071 في ضمان استمرارية التنمية واستدامة السعادة. وأضاف معاليه: "نتطلع بثقة حيال الشراكة الجديدة، والتي ستمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من الريادة على الخارطة الرياضية، وذلك من خلال رفد الكوادر الإدارية والفنية العاملة بالاتحاد بالمعرفة الحديثة والمهارات الرئيسية التي شأنها الارتقاء بكفاءة وتنافسية القطاع الرياضي، وصولاً بالإمارات إلى المكانة الرياضية التي تليق بها إقليمياً وعالمياً."

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