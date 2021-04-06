شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينتظر فتوى طبيب منتخب تونس لحسم مصير مشاركة معلول فى القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اشترط على معلول الظهير الأيسر للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، العودة لطيب المنتخب التونسى سهيل الشملى، قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية وتحديد مصيره من اللحاق بمباراة القمة أمام الزمالك المقررة يوم 18 إبريل الجارى بالدورى الممتاز، وذلك لتجنب حدوث انتكاسة جديدة في إصابته، بعدما عانى من تجدد إصابته في العضلة الخلفية وأبعدته عن المشاركة في المباريات الرسمية الأخيرة للأهلى .

ووفقا للمعلومات الواردة من النادى، فإن بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأحمر وافق على طلب اللاعب، خاصة أن طبيب نسور قرطاج أشرف على برنامجه العلاجى مؤخرا وينتظر مدرب الأهلى فتوى الشملى لمعرفة موعد عودة معلول للتدريبات ومدى قدرته على المشاركة أمام الزمالك.

كان الطبيب التونسى قد نصح في وقت سابق الجهاز الفنى للأهلى بإشراك اللاعب بشكل تدريجى في المباريات بعد تماثله للشفاء لتجنب إصابته ويواصل معلول تنفيذ برنامجه التأهيلي من أجل التجهيز للمرحلة القادمة والعودة للمشاركة من جديد في التدريبات، وأصر اللاعب على اتباع البرنامج التأهيلي المخصص له من سهيل الشملي، بعدما ذهب إلى بلاده للعلاج على يد طبيب المنتخب في وقت سابق.