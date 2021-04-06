شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يستقبل وفد دبلومة الإدارة الرياضية بـ«فيفا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ظهر اليوم، وفد دبلومة الإدارة الرياضية لـ«فيفا» في مصر، بقيادة الدكتور عمرو محب، ممثل المركز الدولي للدراسات الرياضية التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم«فيفا» في مصر، والدكتور محمد قطب، مدير برنامج الإدارة الرياضية بالمركز.

وحرص الكابتن الخطيب على تقديم الدعم المعنوي للوفد الذي يضم مجموعة من دارسي دبلومة الإدارة الرياضية للفيفا في مصر.

وقام الوفد بجولة في مقر الأهلي بالجزيرة؛ للتعرف على منشآت النادي، والطلاع على النظم والجوانب الإدارية فيه، ضمن البرنامج المحدد للدارسين.