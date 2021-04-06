 «رياضة البرلمان» تختتم زيارتها للإسكندرية بتفقد نادى سموحة (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، جولتها الرسمية الى الإسكندرية اليوم الثلاثاء، والتى بدأتها الأحد الماضى واستمرت لمدة 3 أيام، لتفقد عدد من الأندية الرياضية ومراكز الشباب والأندية الشعبية، حيث رافقتهم خلال الجولة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الشباب والرياضة في الإسكندرية، والدكتور محمد عبد القادر مساعد وزير الشباب لمراكز الشباب، وأشرف البيجرمى وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابيه بوزارة الشباب والرياضة، وإيمان عبد الجابر وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة.

لجنة "رياضة النواب" تختتم زيارته للاسكندرية بتتفقد نادى سموحة ولقاء حوارى مع الشباب (صور)

لجنة "رياضة النواب" تختتم زيارته للاسكندرية بتتفقد نادى سموحة ولقاء حوارى مع الشباب (صور)

وشملت الجولة فى الختام اليوم، نادى سموحه الرياضى حيث استقبلهم المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، اصطحبهم في جولة ميدانية داخل منشآت النادي الرياضية والاجتماعية، وقدم الدرع لأعضاء اللجنة والدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة، تقديراً لمجهوداتها فى خدمة الرياضة والرياضيين، مشيداً بما يتم تقديمه فى خدمة الشباب والرياضة بعروس البحر الأبيض.

من جانبها أثنت لجنة الشباب والرياضة على ما شاهدته خلال الأيام الثلاثة الماضية من إنجازات على أرض الواقع فى الهيئات الشبابية والرياضية بعروس المتوسط.

لجنة "رياضة النواب" تختتم زيارته للاسكندرية بتتفقد نادى سموحة ولقاء حوارى مع الشباب (صور)

لجنة "رياضة النواب" تختتم زيارته للاسكندرية بتتفقد نادى سموحة ولقاء حوارى مع الشباب (صور)

واستمعت اللجنة إلى مقترحات رؤساء مجالس إدارات جميع الأندية لتطوير الخدمات داخل تلك المنشآت الرياضية، ورفع كفاءات الملاعب.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة، إن الزيارة تختتم فعالياتها أيضاً مساء اليوم بجولة داخل نادى اليخت المصرى بالإسكندرية والصيد وإقامة لقاء حوارى مع الشباب، مشيرة إلى أنها تهدف إلى تفقد مراكز الشباب بالمحافظة، وخاصة في المناطق التي تدخل في النطاق الجغرافي لمبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من أجل الوقوف على احتياجاتها، ومحاولة تلبيتها خلال الفترة القادمة.

لجنة "رياضة النواب" تختتم زيارته للاسكندرية بتتفقد نادى سموحة ولقاء حوارى مع الشباب (صور)

لجنة "رياضة النواب" تختتم زيارته للاسكندرية بتتفقد نادى سموحة ولقاء حوارى مع الشباب (صور)

بدوره أشاد رئيس اللجنة الدكتور محمود حسين، بالجهد الذي تقدمه محافظة الإسكندرية لدعم المنظومة الرياضية ومديرية الشباب والرياضة وقيادتها المميزة ذات مجهود رائع ، مضيفا أن الزيارة تهدف لمتابعة عدد من مراكز الشباب التي تقدم أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة لبعض مشاكلها والحلول التى ستقدم إليها لاحقا لافتاً إلى أن اللجنة ستعد تقرير مفصل عن نتائج أعمال تلك الزيارة.

وضم وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، كلا من النائب حسام غالي أمين سر اللجنة. وأعضاء اللجنة؛ درويش مرعي، وحازم إمام، ومحمد عمر، وطارق السيد، وولاء عبد الفتاح، وخالد أحمد، وهادية حسني، وآية مدني.

كما شارك من نواب الإسكندرية؛ النائب رزق راغب ضيف الله، والنائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، والنائب أحمد مهني، والنائب سامح السايح، والنائب أحمد المصري، والنائب أشرف سردينة، والنائب حسين رجب.

لجنة "رياضة النواب" تختتم زيارته للاسكندرية بتتفقد نادى سموحة ولقاء حوارى مع الشباب (صور)

لجنة "رياضة النواب" تختتم زيارته للاسكندرية بتتفقد نادى سموحة ولقاء حوارى مع الشباب (صور)

لجنة "رياضة النواب" تختتم زيارته للاسكندرية بتتفقد نادى سموحة ولقاء حوارى مع الشباب (صور)

لجنة "رياضة النواب" تختتم زيارته للاسكندرية بتتفقد نادى سموحة ولقاء حوارى مع الشباب (صور)

لجنة "رياضة النواب" تختتم زيارته للاسكندرية بتتفقد نادى سموحة ولقاء حوارى مع الشباب (صور)