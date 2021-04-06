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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فليك: مواجهة سان جيرمان مختلفة عن نهائي الموسم الماضي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021
أكد هاينز فليك مدرب فريق بايرن ميونيخ الألماني، أن مواجهة باريس سان جيرمان مختلفة عن التي جمعت بينهما في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.
ويستعد البايرن لمواجهة سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي دوري الابطال.
وقال فليك قبل المواجهة:" نهائي دوري الأبطال كان في الماضي، الان نحن نواجه فريقا مختلفا ومدربا جديداً، نريد الفوز والذهاب إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا".
وأضاف:" النادي الباريسي لديه دفاع مستقر، وحارس مرمى جيد للغاية، ولديهم الكثير من الجودة المختلفة في المقدمة".
وعن إمكانية الدفع بـ تشوبو موتينغ:" انه لاعب مهم، لقد أظهر ذلك ضد لايبزيغ، ونحن سعداء بوجوده معنا".
وواصل بالحديث عن الثنائي الشاب نيانزو وسكوت:" لقد غاب سيانزو للإصابة، الآن يتدرب معنا منذ فترة، إنه لاعب موهوب، نتمنى عودته سريعاً".