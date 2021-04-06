فليك: مواجهة سان جيرمان مختلفة عن نهائي الموسم الماضي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021

أكد هاينز ​فليك​ مدرب فريق ​بايرن ميونيخ​ الألماني، أن مواجهة باريس ​سان جيرمان​ مختلفة عن التي جمعت بينهما في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.



ويستعد البايرن لمواجهة سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي ​دوري الابطال​.

وقال فليك قبل المواجهة:" نهائي دوري الأبطال كان في الماضي، الان نحن نواجه فريقا مختلفا ومدربا جديداً، نريد الفوز والذهاب إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا".

وأضاف:" النادي الباريسي لديه دفاع مستقر، وحارس مرمى جيد للغاية، ولديهم الكثير من الجودة المختلفة في المقدمة".

وعن إمكانية الدفع بـ تشوبو موتينغ:" انه لاعب مهم، لقد أظهر ذلك ضد لايبزيغ، ونحن سعداء بوجوده معنا".

وواصل بالحديث عن الثنائي الشاب نيانزو وسكوت:" لقد غاب سيانزو للإصابة، الآن يتدرب معنا منذ فترة، إنه لاعب موهوب، نتمنى عودته سريعاً".