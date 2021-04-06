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كومان: أرغب ببقاء ديمبيلي في برشلونة

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كومان: أرغب ببقاء ديمبيلي في والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021

أصر المدرب رونالد ​كومان​ على أن اللاعب المرتبط بانتقال إلى مانشستر يونايتد عثمان ​ديمبيلي​ "لاعب مهم" لبرشلونة و "يود أن يبقى" في كامب نو.

وقال كومان: "إنه لاعب مهم. لقد أظهر ذلك من خلال أدائه هنا وقبل كل شيء بالهدف الذي منحنا ثلاث نقاط. تطور عثمان هذا الموسم كان جيدًا حقًا".

وأضاف: "جسديًا، لقد تحسن كثيرًا؛ أعتقد أن هذا هو المفتاح لجودته وثباته للعب العديد من المباريات. لذا، نعم، إذا كان الأمر متروكًا لي، أود أن يبقى معنا".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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