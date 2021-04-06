كومان: أرغب ببقاء ديمبيلي في برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021

أصر المدرب رونالد ​كومان​ على أن اللاعب المرتبط بانتقال إلى مانشستر يونايتد عثمان ​ديمبيلي​ "لاعب مهم" لبرشلونة و "يود أن يبقى" في كامب نو.



وقال كومان: "إنه لاعب مهم. لقد أظهر ذلك من خلال أدائه هنا وقبل كل شيء بالهدف الذي منحنا ثلاث نقاط. تطور عثمان هذا الموسم كان جيدًا حقًا".

وأضاف: "جسديًا، لقد تحسن كثيرًا؛ أعتقد أن هذا هو المفتاح لجودته وثباته للعب العديد من المباريات. لذا، نعم، إذا كان الأمر متروكًا لي، أود أن يبقى معنا".