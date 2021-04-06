سركيس يستمتع بأشعة الشمس للمرة الاولى بعد الكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021

نشر مدرب فريق ​الحكمة بيروت​ لكرة السلة السابق وفريق ​الوحدة​ السعودي الحالي، ​غسان سركيس​ صوراً جديدة طمأن فيها جميع محبيه على صحته بعد صراعه مع فيروس كورونا الخطير شاكراً الجميع على دعمه عن طريق الصلاة له، وجاء في رسالة سركيس قرب الصورة الاولى له مستمتعاً باشعة الشمس الى جانب نجله كارل على صفحته الرسمية الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي" انستغرام "، ما يلي:"لحظاتي الاولى امام اشعة الشمس مجدداً، أنها اعجوبة ان استمتع بها مجدداً والفضل لصلواتكم بكل تأكيد".

