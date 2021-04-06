بعثة تونجيث تصل القاهرة الأربعاء لمواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

تصل بعثة تونجيت السنغالي إلى القاهرة، في تمام الواحدة صباح الأربعاء، استعدادا لمواجهة الزمالك.

ويستضيف الزمالك فريق تونجيت ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، في تمام الساعة السادسة مساء يوم السبت المقبل.

ومن المقرر أن يكون في استقبال البعثة مسؤولو العلاقات العامة بنادي الزمالك؛ لتسهيل إجراءات وصول بطل السنغال.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بالمجموعة برصيد 5 نقاط، فيما ودع تونجيت البطولة بعدما توقف رصيده عند 4 نقاط في المركز الأخير.

ويحتل الترجي التونسي صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، يليه مولودية الجزائر برصيد 8 نقاط، حيث يلتقي الفريقان في نفس توقيت مباراة الزمالك ضمن الجولة الأخيرة.

ويأمل الزمالك في الفوز أمام تونجيت، مع خسارة مولودية الجزائر، ليتساوى الفريقان في النقاط بالمركز الثاني، ولكن ترجح كفة المواجهة المباشرة نادي الزمالك ليتأهل صحبة بطل تونس للدور ربع النهائي بدوري الأبطال.