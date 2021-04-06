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مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي.. شروط الموافقة على طاقم حكام مصري للقمة

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر مسئول بالنادي الأهلي، عدم وجود ممانعة بشأن قيادة طاقم حكام مصري لمواجهة القمة أمام الزمالك المقرر لها 18 أبريل الجاري ضمن مباريات دوري We المصري.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى وجود عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر في طاقم التحكيم المختار لإدارة اللقاء.

وقال المصدر: "لا مانع من إدارة حكم مصري للقاء، نحن نثق في الحكام المصريين ونزاهتهم ولكن بشروط توافر العدالة التامة والحيادية".

وأضاف: "يجب أن يكون طاقم التحكيم على قدر كبير من الكفاءة وله تاريخ مشهود دوليًا ومحلياً".

واختتم: "مطالبنا بتوفير حكام أجانب كان بهدف تجنب الإحراج والأزمات للمصريين ولكن ليس لدينا أزمة في تعيين طاقم تحكيم مصري مع توافر العدالة والكفاءة".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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