طاقم حكام أنجولي لمواجهة بيراميدز والرجاء المغربي في الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مساء اليوم الثلاثاء، خطابا إلى نادي بيراميدز، بشأن تحديد حكام مباراة الفريق أمام الرجاء المغربي في الجولة الرابعة من مجموعات كأس الكونفدرالية.

ويستضيف بيراميدز، يوم الأحد المقبل في التاسعة مساء على استاد الدفاع الجوي، نظيره الرجاء المغربي، في الجولة دور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية.

واسند "كاف" المباراة ليديرها تحكيمًا طاقم تحكيم أنجولي بقيادة الحكم هيليدر مارتينيز، ويعاونه كل من سانشيز أوليفيرا المساعد الأول، ودا سيلفا جوليو المساعد الثاني، وجواو مواندا الحكم الرابع.

ومن المقرر أن يتولى مراقبة المباراة الجيبوتي محمد مؤمن علي، والمنسق العام من غانا مارك أدو، والمنسق الأمني روفين ليبيريا من مدغشقر، بينما يراقب تطبيق إجراءات فيروس كورونا الدكتور محمد سلطان من مصر.

وتعرض بيراميدز لأول هزيمة هذا الموسم في الكونفدرالية، مساء الأحد الماضي، بعد الخسارة خارج الأرض أمام الرجاء بنتيجة 2-0 ضمن الجولة الثالث من دور المجموعات للبطولة على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وبتلك النتيجة، رفع الرجاء رصيده إلى 9 نقاط لينفرد بصدارة المجموعة، وأصبح بيراميدز في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، قبل أن يلتقي الفريقان في الجولة الرابعة بالقاهرة.