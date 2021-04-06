مران الزمالك.. مشاركة حفني.. تأهيل عبدالله جمعة.. والمثلوثي ينتظم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

واصل فريق الزمالك مساء اليوم الثلاثاء، تدريباته على ملعب أبو رجيله، استعدادا لمواجهة توينجيت، المقرر لها السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة السادسة بدوري أبطال إفريقيا.

وشهد مران الزمالك، مشاركة أيمن حفني بعدما حصل على الضوء الأخضر من محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق للمشاركة في المران الجماعي بعدما انتهى من أداء برنامجه التأهيلي خلال الفترة الماضية.

ومن جانبه، عقد طبيب الزمالك، جلسة مع أيمن حفني لاعب الفريق على هامش المران الجماعي.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش المران الجماعي، حيث طلب من اللاعبين التركيز في لقاء توينجيت السنغالي وتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وخضع الثلاثي أسامة فيصل وحسام أشرف وحسام عبد المجيد لاعبو فريق الناشئين بالنادي، لتدريبات تأهيلية على هامش مران الزمالك، حيث كان قد غاب الثلاثي عن مران الفريق أمس الإثنين نظرا لمشاركتهم مع فريق 2001 أمام مصر للمقاصة بدوري الجمهورية.

وانتظم التونسي حمزة المثلوثي لاعب الزمالك، في التدريبات الجماعية، حيث شارك في المران الجماعي بعدما انتهى من أداء برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في الكاحل.

وخاض محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل، ومحمد عواد ثلاثي حراسة مرمى الزمالك، فقرة بدنية خاصة على هامش المران الجماعي اليوم الثلاثاء، تحت إشراف أوليفيرا مدرب الحراس.

وأجرى كارتيرون تقسيمة بين اللاعبين بمنتصف الملعب، على هامش المران، وشهدت التقسيمة منافسة قوية بين اللاعبين، وسط تألق الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا ومراون حمدي لاعبا الفريق.

وأدى عبد الله جمعة، تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم على هامش مران اليوم الثلاثاء.

ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي تحت إشراف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، بعد شكواه من آلام في العضلة الضامة.

ويلتقي الفريق مع توينجيت السنغالي يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.