الخليج 365 يكشف موقف اتحاد الكرة من حكام القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط:

قال مصدر في الاتحاد المصري لكرة القدم، إنه لا توجد أي موانع لاسناد إدارة قمة الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة لحكام مصريين.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن إقامة المباراة المؤجلة لتقام يوم 18 أبريل الجاري على ملعب ستاد القاهرة.

وأضاف مصدر في اتحاد الكرة من خلال تصريحات لمصراوي أنه لم يتم مخاطبة أي اتحاد أجنبي حتى الوقت الحالي بشأن الاستعانة بخدمات حكام أجانب لمباراة القمة.

المصدر ذاته قال إنه لا يوجد ما يمنع إقامة المباراة بحكام مصريين لكن بشرط واحد وهو أن يكون هناك موافقة من جانب الأهلي والزمالك على هذا الأمر.

وكان اتحاد الكرة قد حقق في وقتٍ سابق موعد مباراة الدور الثاني بين الزمالك والأهلي لتقام يوم 10 مايو المقبل.