تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة مانشستر سيتي ودورتموند في دوري الابطال، لحساب ذهاب ربع النهائي، والمقرر لها على ملعب طيران الاتحاد.

تنطلق مباراة مانشستر سيتي ودورتموند في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، بقيادة الحكم الدولي الروماني “اوفيديو ألين هاتيجان”.

ويسعى رجال بيب جوارديولا إلى حسم الأمور خلال مباراة الذهاب كما فعلوا أمام الفريق الألماني الآخر بوروسيا مونشنجلادباخ في دور الـ 16.

لكن المهمة لن تكون بالسهلة هذه المرة، لما يتمتع به بوروسيا دورتموند بخبرات قارية وقدرات هجومية خاصة متمثلة في النجم الدولي النرويجي “إيرلينج هالاند” الذي يتصارع على توقيعه كبرى أندية القارة العجوز منذ العام الماضي.

وبلغ زملاء النجم الجزائري رياض محرز الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بعد فوزهم ذهابًا وإيابًا على بوروسيا مونشنجلادباخ بنفس النتيجة (2/صفر).

من جانبه بلغ بوروسيا دورتموند الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا إثر تجاوزه بطل الدوري الأوروبي 2020 “إشبيلية الإسباني”، بعدما تفوق عليه 3/2 في مباراة الذهاب في إشبيلية، و التعادل معه في مباراة الإياب 2/2 على ملعب “سيجنال إيدونا بارك” في ألمانيا.

موعد مباراة مانشستر سيتي ودورتموند في دوري الابطال والقنوات الناقلة

سيحين موعد مباراة مانشستر سيتي (متصدر الدوري الانجليزي) ودورتموند (وصيف الدوري الألماني الموسم الماضي) في ذهاب ربع نهائي دوري الابطال مساء اليوم الثلاثاء الموافق 6 أبريل 2021، بداية من الساعة 22:00 بتوقيت السعودية.

وتنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس بريميم HD2، عبر القمر الصناعي نايل سات، وقمر سهيل سات، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ الدراجي” الذي صار مختصًا في التعليق على مباريات السيتي بسبب مواطنه محرز.

ويمكن متابعة مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند على مختلف القنوات الرياضية الأجنبية، عبر الأقمار الصناعية الأخرى، من قبيل قمر أسترا 19 شرقاً، و القمر الصناعي الأوروبي هوتبورد 13 شرقاً، و قمر يوتيلسات 16 شرقاً، وأقمار أخرى.

وتنقل مباراة مانشستر سيتي ودورتموند على قنوات دازن الألمانية، وموفيستار بلوس كامبيونيس و بي تي سبورت، و ديجي سبورت، و كوسموت سبورتس، و ايلفن سبورت وقنوات أخرى بالتعليق الأجنبي.