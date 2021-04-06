تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري الابطال، لحساب ذهاب ربع النهائي، والمقرر لها ضمن مباريات اليوم على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في العاصمة الإسبانية.

تنطلق مباراة ريال مدريد وليفربول مساء اليوم الثلاثاء الموافق 6 أبريل 2021، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، بإدارة الحكم الدولي الألماني “فيليكس بريش”.

تتصدر قناة بي إن سبورتس القطرية قائمة طويلة من القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفربول، حيث ستنقل على أربع قنوات منها (بين سبورت 4 وبين سبورت 1 بريميم وبين سبورت كونيكت وبين سبورت الانجليزية 1).

وكلفت قناة بي إن سبورتس المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي” بمهمة التعليق على المباراة، بعد 3 أيام من غيابه عن تعليق المباريات، بعدما أختير لتعليق لقاء مولودية الجزائر والزمالك في دوري أبطال أفريقيا يوم السبت الماضي.

موعد مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري الابطال والقنوات الناقلة

تنقل مباراة ريال مدريد (بطل الدوري الاسباني) أمام ليفربول (بطل الدوري الانجليزي) في دوري الابطال اليوم الثلاثاء 6 أبريل 2021 في بث مباشر بدءًا من الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، على قنوات Digi sport 1 رومانيا، وسكاي شبورت 2 ألمانيا، وقناة BT Sport 2 البريطانية.

وتنقل المباراة على قناة Ziggo sport هولندا بالقمر الصناعي استرا، بالاضافة إلى قناة M4 Sport المجر على القمر الصناعي يوتيل سات، وقناة موفي ستار ليجا دي كامبيونس الإسبانية بالقمر استرا، وقناة RMC sport1 فرنسا، وقناة تيليكوم سبورت 1 رومانيا على قمر Hellas sat2، وقناة سبور سبورت بريميرليج الجنوب أفريقية على القمر Paksat1r.

تجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد هزم ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018 بنتيجة 1/3، ومنذ ذلك الحين لم يتُوج بلقب البطولة، حيث تمكن ليفربول في الفوز بلقب البطولة عام 2019 بعد أن هزم توتنهام في النهائي، وفي عام 2020 تُوج بايرن ميونخ بلقب المسابقة.