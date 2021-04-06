الميركاتو الجزائري | شباب بلوزداد يضم هداف محلي رائع

نجحت إدارة نادي شباب بلوزداد في ضم هداف محلي رائع، قبل أيام من انتهاء فترة الميركاتو الجزائري الشتوي بعد ستة أيام من الآن، في أولى صفقات الفريق هذا العام.

وكشف نادي شباب بلوزداد عن ضم هداف نادي شبيبة سكيكدة “خير الدين مرزوقي” بعقد مدته موسمين (18 شهرًا) يبدأ من هذا الأسبوع بسبب سماح الاتحاد المحلي بقيد اللاعبين حتى تاريخ 12 أبريل الجاري، لتعويض الأندية عن الغلق المُبكر لفترة الميركاتو الصيفي 2020.

واكتفت إدارة شباب بلوزداد بتوضيح مدة التعاقد دون التطرق لقيمة صفقة شراء اللاعب صاحب الـ 28 والذي كان عقده سينتهي مع شبيبة سكيكدة في الميركاتو الشتوي 2022.

وبات خير الدين مرزوقي أول لاعب ينضم إلى قائمة صفقات شباب بلوزداد الجديدة بفترة الميركاتو الشتوي 2021، ويرجع الفضل إلى تسجيله 7 أهداف في 17 مباراة خلال النصف الأول من الموسم الحالي مع شبيبة سكيكدة بمنافسات الدوري الجزائري للمحترفين.

ويُجيد خير الدين مرزوقي على الرواقين الأيمن والأيسر وفي منطقة قلب الهجوم بسبب طوله المناسب (183سم) وسرعته المميزة، ومن المتوقع أن يكون أهم صفقات النادي في الفترة المقبلة.

وبدأ اللاعب مسيرته مع نادي جمعية أولمبي الشلف في 2011 وبعد ثلاثة مواسم رحل إلى نادي سريع غليزان، وفي صيف 2015 كان ضمن صفقات عملاق الدوري الجزائري “مولودية الجزائر”، وحقق نجاحًا ملموسًا بتسجيل 6 أهداف في 16 مباراة بمنافسات الدوري المحلي، بالاضافة لتسجيل هدف في كأس الجزائر أمام فريق الاتحاد الرياضي لبسكرة، لكنه لم يستمر أكثر من الموسم واحد.