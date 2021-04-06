الامارات | غوارديولا يكشف عن موقفه من تدريب منتخب ألمانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن غوارديولا يكشف عن موقفه من تدريب منتخب ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، بيب غوارديولا، أن هناك مدربين في ألمانيا أحق منه بخلافة يوأخيم لوف في تدريب المنتخب الألماني.

وفي معرض رده على سؤال عن إمكانية أن يصبح هو المدير الفني القادم للمانشافت، قال الإسباني غوارديولا لخدمة البث المباشر (دي إيه زد إن):" ألمانيا بها مدربون ممتازون، وهم يستحقون أكثر مني بكثير أن يصبح أحدهم مدربا للمنتخب الألماني".

وأبدى جوارديولا /50 عاما/ إعجابه بمدربي كرة القدم الألمان وقال:" إذا كنت تعلمت شيئا خلال فترة وجودي في ألمانيا- وهو ما ترسخ هنا في انجلترا- فهو جودة المدربين الألمان: يورجن كلوب وهانزي فليك وتوماس توخيل ويوليان ناجلسمان وماركو روزه ورالف رانجيك ولوتار ماتيوس وديتمار هامان وكثيرون آخرون يمكنهم القيام بهذه الوظيفة" وأردف غامزا بعينه "لكنني أستطيع أن أقوم بدور المساعد لو أرادوا".

تجدر الإشارة إلى أن مانشستر سيتي بقيادة غوارديولا يتصدر جدول الدوري الإنجليزي (بريميرليغ) ويقترب من تحقيق اللقب من جديد.

وقضى غوارديولا ثلاثة أعوام من مسيرته مدربا لنادي بايرن ميونخ الألماني.

ويواجه مانشستر سيتي بوروسيا دورتموند الألماني اليوم في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news