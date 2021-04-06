شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب: الرياضة ركيزة أساسية للمجتمع وغرس لقيم طيبة في نفوس الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على أهمية الرياضة ودورها في المجتمع خلال كلمته في احتفال الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية باليوم العالمي للرياضة من أجل السلام.

وقال الخطيب خلال كلمته التي ألقاها بمركز شباب الجزيرة، بحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: سعيد جدا كوني رياضيا يتحدث عن قيمة الرياضة في حياة الشعوب، واحتفاء الأمم المتحدة بها، يؤكد دور الرياضة والرياضيين.

وتابع، كما أن الاحتفالية تتواكب مع احتفال العالم بتاريخ مصر وحضارتها، والدولة المصرية تسير في اتجاه الريادة في شتى المجالات، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف"الرياضة ركيزة أساسية لأي مجتمع، وغرس لقيم طيبة في نفوس الشباب والشعوب، وهي وسيلة للسمو فوق التعصب وكل السلبيات، وطريق للتسامح وسبيل للتواضع والإصرار وأداة تبرز قيم إنسانية.

وأكد رئيس الأهلي"الرياضة صناعة لا يُستهان بها؛ تساهم في اقتصاد الدول، وهذا شيء لا يمكن إغفاله، ونعمل جميعا في منظومة الرياضة المصرية على تعظيم هذا الدور".

واستكمل الخطيب:"دعوتي لكل أسرة الرياضة هي السعي للحفاظ على ميثاق الرياضة والروح الرياضية، وتفعيل شامل لدور الرياضة السامية في حياة الأمم والشعوب.

ووجه الخطيب في كلمته التحية لأصحاب الهمم قائلا: كامل تقديري لأبنائنا من ذوي الهمم، الذين يصرون على ممارسة الرياضة، وسط ظروف صعبة، ويقدمون للجميع رسالة مهمة حول أهمية الرياضة.

وحرص وزير الشباب والرياضة، على تكريم محمود الخطيب، كرمز للرياضيين في مصر، وذلك قبل تكريم عدد من الحضور من قيادات الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية.