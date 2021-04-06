شكرا لقرائتكم خبر عن علاء وحيد: مباراة الاسماعيلى والمصرى الاصعب أمام الدراويش فى الدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد علاء وحيد المتحدث الإعلامي للإسماعيلي، أن الفريق كان الطرف الأفضل في مواجهة سيراميكا كليوباترا، بالدوري، لكن غياب التوفيق أدى للخسارة..

وقال وحيد في تصريحات تليفزيونية :كنا الأحق بالفوز على سيراميكا، ولدينا ثقة كبيرة في المدير الفني إيهاب جلال، وقدرته على وضع الفريق على الطريق الصحيح خلال الفترة المقبلة.

وأضاف ،التاريخ لن ينسى ما تفعله جماهير الإسماعيلي بالوقت الحالي، من دعم ومساندة اللاعبين والوقوف بجانبهم في الفترة الصعبة الحالية.

وتابع "مواجهة المصري ستكون الأصعب والأشرس لنا في الدوري الممتاز، لكننا سوف نستعيد خدمات عدد كبير من المصابين في هذه المباراة.

وزاد "المصري يؤدي مبارياته بمنتهى القوة في الدوري الممتاز، ولديه طموحات بالتواجد في المراكز الأولى، وذلك يزيد من صعوبة وقوة اللقاء.

وواصل "ننتظر من اللاعبين تنفيذ تعليمات المدير الفني والتغلب على الأخطاء الفردية، وأن يعيد إيهاب جلال الروح والحماس للاعبين.