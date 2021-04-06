شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. إمام عاشور يطبق عقوبة الجهاز الفني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تدريبات الفريق الثاني طبقا للعقوبة الموقعة عليه من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وقرر الجهاز الفني للفريق، إيقاف إمام عاشور وتدريبه في الفريق الثاني بالنادي، لما بدر منه خلال مباراة الزمالك ومولودية الجزائر الأخيرة.

كما قاد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية خاصة على هامش مران الفريق الجماعي اليوم الثلاثاء.

وركز نبيه خلال التدريبات على الاستفادة من الكرات العرضية والتسديد من داخل وخارج منطقة الجزاء قبل مواجهة تونجيث في دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره تونجيث السنغالي يوم السبت المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.