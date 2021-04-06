شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير.. ليفربول يسعى لتجديد عقد صلاح وفان دايك وأليسون وفابينيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدأ ليفربول قريبا في إجراءات تمديد تعاقد نجوم الفريق، محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وأليسون بيكر وفابينيو، بحسب تقارير إنجليزية، لتحصينهم من العروض والحفاظ على القوام الرئيسي للفريق.

وقالت جريدة «تايمز» إن تجديد عقد صلاح على قائمة أولويات ليفربول، خاصة في ظل ارتباط باسمه بالانتقال إلى برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس، كما أن تعاقده ينتهي في 2023.

وأضافت الصحيفة أن صلاح لن يكون وحده الذي يبحث الريدز تجديد تعاقده فهناك فان دايك وفابينيو، فيما ينتهي عقد أليسون في 2024.

ويطمح ليفربول في التفاوض مع صلاح على تجديد تعاقده، في وقت يبدو أن لليفربول – بحسب التقرير – نقطة قوة تفاوضية بأن صلاح سيكون بعمر الـ 30 مع نهاية عقده الحالي.

ويحتل صلاح المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الموسم الجاري برصيد 18 هدفا خلف هاري كين.

ويستعد صلاح لمواجهة ريال مدريد نفسه مساء اليوم الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وسجل صلاح 25 هدفا خلال 43 مباراة في دوري أبطال أوروبا بقميص ليفربول حتى الآن.