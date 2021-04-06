شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. تقسيمة بين اللاعبين بمنتصف الملعب وتألق شيكابالا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة بين اللاعبين بمنتصف الملعب، على هامش مران اليوم الثلاثاء.

شهدت التقسيمة منافسة قوية بين اللاعبين، وسط تألق الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا ومراون حمدي لاعبا الفريق.

ويستعد الفريق لمواجهة تونجيت السنغالي المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.