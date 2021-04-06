شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. تدريبات بدنية لحراس الفريق وتأهيلية لعبد الله جمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل، ومحمد عواد ثلاثي حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة بدنية خاصة على هامش المران الجماعي اليوم الثلاثاء، تحت إشراف أوليفيرا مدرب الحراس.

وأدى الحراس فقرة تدريبية على التعامل مع التسديد من مسافات مختلفة.

كما أدى عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم على هامش مران اليوم الثلاثاء.

ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي تحت إشراف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، بعد شكواه من آلام في العضلة الضامة.



ويستعد الفريق لمواجهة تونجيت السنغالي المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.