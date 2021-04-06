شكرا لقرائتكم خبر عن نجل حازم إمام يخطف الأنظار في مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اصطحب حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نجله «عموري» لتدريبات الفريق اليوم الثلاثاء.
وحرص الجهاز الفني ولاعبو الفريق على مصافحة نجل مدافع الفريق والتقاط بعض الصور التذكارية معه.
ويستعد الفريق لمواجهة تونجيت السنغالي المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
185,922
-
تعافي
143,575
-
وفيات
10,954