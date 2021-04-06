شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. كارتيرون يركز على «التسليم والاستلام» والمثلوثي يشارك في التدريبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفقرة فنية خاصة على هامش التدريبات الجماعية للفريق المقامة حالياً على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وشهدت الفقرة تركيزا خاصا من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على التسليم والتسلم بشكل سريع في مساحات صغيرة من الملعب، وقام كارتيرون بإيقاف التدريب اكثر من مرة لتصحيح وتعديل تمركزات اللاعبين، وطالبهم بالنقل السريع اكثر للتخلص من ضغط الخصخم والسيطرة على مجريات اللعب خلال المباريات.

كما انتظم التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية المقامة حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وشارك المثلوثي في المران الجماعي بعدما انتهى من أداء برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في الكاحل، ومن المتوقع ان يتواج اللاعب فى قائمة الفريق لمواجهة تونجيت السغالى فى المباراة المقبلة المقررة السبت المقبل.

ويستعد الفريق لمواجهة تونجيت السنغالي المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.