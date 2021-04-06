موعد مباراة ليفربول وريال مدريد الليلة.. والقنوات الناقلة والمعلق.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كنب : ضياء السقا

يستضيف ريال مدريد الإسباني فريق ليفربول الإنجليزي، في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتعد مباراة اليوم هي تكرار لنهائي دوري الأبطال 2018، والذي فاز به الفريق الملكي على حساب الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ليلة اللقب الـ 13 للريال.

التشكيل المتوقع لريال مدريد اليوم

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ميليتاو، رافاييل فاران، ناتشو، فيرلاند ميندي

خط الوسط: لوكا مودريتش، كاسيميرو، توني كروس.

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز، فينسيوس جونيور، كريم بنزيما

التشكيل المتوقع لليفربول اليوم

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترنت ألكسندر-أرنولد، فيليبس، أوزان كاباك، آندي روبيرتسون.

خط الوسط: تياجو ألكانتارا، فابينيو، فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، ديوجو جوتا، ساديو ماني

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 6-4-2021

ينقل هذا اللقاء الهام والمرتقب لعشاق الكرة في العالم أجمع على شبكة قنوات بين سبورتس القطرية التي تمتلك حقوق البث حصريا لبطولة دوري أبطال أوروبا 2021، ومن المقررر أن يعرض اللقاء على قناتين هما:

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معلق مباراة ليفربول وريال مدريد

يذيع لقاء ريال مدريد وليفربول الذي يقام على أرض معلب النادي الملكي، الفريدو دي ستيفانو في العاصمة المدريدية، المعلق التونسي المخضرم، عصام الشوالي