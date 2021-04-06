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تعرف على تشكيلة سموحة والمصرى بالدورى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة ، وأحمد سامى المدير الفني لسموحة تشكيلة فريقهما التي ستخوض مباراة الفريقين بعد قليل في افتتاحية الجولة الثامنة عشر للدورى .

وجاءت تشكيلة غزل المحلة على النحو التالى :-

حراسة المرمى : عمرو شعبان

خط الدفاع : محمد فتح الله كماتشو - فتحي مبروك - يحيي حامد - أحمد عيد

خط الوسط : أحمد الندري - بسام ماهر  - هشام بلحة - أحمد الشيخ

الهجوم : خالد رسلان ،، اسلام فؤاد

بينما جاءت تشكيلة سموحة على النحو التالى :-

حراسة المرمى  : الهانى سليمان

خط الدفاع : محمود البدرى – رجب نبيل – محمد عبد المنعم – محمود معاذ

الوسيط محمد كناريا – احمد حمص – احمد عبد القادر – عبد الكبير الوادى – مصطفى فتحى

الهجوم : حسام حسن

ويحتل غزل المحلة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة

فيما يحتل سموحة المركز التاسع برصيد 23 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 11 مباراة وخسر مواجهة وحيدة وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة.

 

 

 

 

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