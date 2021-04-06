شكرا لقرائتكم خبر عن "الكفة متوازنة" شعار مواجهات أسوان وإنبى قبل المواجهة رقم 10 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه أسوان نظيره إنبى في الخامسة عصر اليوم الثلاثاء، على استاد أسوان الرياضى ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة يدخلها زهرة الجنوب بعد الخسارة من سموحة بخماسية دون رد في الجولة السادسة عشرة للمسابقة فيما تعادل الفريق البترولى مع المصرى البورسعيدى بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ترتيب أسوان وانبى بجدول الدوري

ويحتل أسوان المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه عشرة أهداف وتلقت شباكه 21 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل إنبى المركز السابع برصيد 24 نقطة بعدما لعب 15 نقطة فاز في 6 مواجهات وتعادل في مثلهم وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين.

تاريخ مواجهات اسوان وانبى

أسوان واجه فريق إنبى من قبل فى بطولة الدوري 9 مرات، شهدت توازناً بين الفريقين، حيث فاز إنبي فى 4 مواجهات، وفاز أسوان في مثلهم ، وانتهت مواجهة وحيدة بينهما بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، وسجل الفريق البترولي في شباك أسوان 12 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 7 أهداف

وانتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الفريقين بفوز أسوان بهدف دون رد سجله هيثم مصطفى فى الجولة الاولى للمسابقة والتى أقيمت فى 11 ديسمبر 2020 بستاد بتروسبورت.

عودة الحياة لملعب أسوان بعد غياب 428 يوماً

وتمثل مباراة أسوان وإنبى بمثابة عودة الحياة إلى ملعب أبناء الجنوب بعد غياب استمر لـ 428 يوماً كاملاً منذ أخر لقاء أقيم على ذلك الملعب وكان لقاء الاسماعيلي في الدور الأول بدوري الموسم الماضي والذي أقيم في الثالث من شهر فبراير عام 2020

ماذا فعل أسوان فى أخر مباراة على ملعبه قبل مواجهة انبى ؟

ويحمل فريق أسوان ذكرى سعيدة عن أخر لقاء أقيم على ملعبهم مع الدراويش، حيث كان زهرة الجنوب قد حقق الفوز حينها بهدفين مقابل هدف، تحت القيادة الفنية لمجدي بد العاطي مدرب الفريق آنذاك، قبل أن يتوقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا ليخوض أسوان مبارياته بعد ذلك التاريخ خلال الموسم الماضي والجاري في القاهرة.

علاء عبد العال يفتش عن فوز ثمين وطولان يغيب عن اللقاء لظروف صحية

ويسعى علاء عبد العال المدير الفني لأسوان لإستغلال إقامة المباراة على ملعبه لتحقيق فوز ثمين يساهم في انتشال تماسيح النيل بعد صدمة خماسية سموحة بأخر ظهور في الدوري ، في المقابل يسعى حلمى طولان المدير الفني لإنبى لحصد النقاط الثلاث لمواصلة خطة الفريق البترولى نحو الصعود للمربع الذهبى للمسابقة ، رغم غيابه عن التواجد فى مباراة اليوم لظروف صحية.