شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: الأطراف الهجومية وبانون وهاني نقطة ضعف الأهلي فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد صديق نجم الأهلي والزمالك السابق، أن الجنوب أفريقي بيستو موسيماني مدرب الفريق الأحمر، يسير بخطى ثابتة مع الأهلي، غير أنه يعاني من أزمتين، وقال صديق في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": وضع الأهلي أفضل نسبياً من الزمالك في دوري أبطال أفريقيا، موسمياني يسير بخطى ثابتة وإن كان هناك بعض التذبذب في المستوى، ولكن هناك ثبات في التشكيل خاصة في خط الظهر، والأهلي يمتلك 3 لاعبين من أفضل لاعبي الوسط في الدوري وهم حمدي فتحي والسولية وديانج.

أضاف: الأهلي أزمته الكبرى هي اللعب على الأطراف ومن يقوم بهذه المهمة، الشحات حصل على الفرصة فترة طويلة ولكن مستواه متراجع، وكذلك منح كهربا، ثم منح الفرصة لمحمد شريف ورغم تألقه أعاده للدكة ودفع بأجاي، مشكلة الأهلي في الثلث الهجومي فقط وإذا ركز فيها سيحقق النجاح.

واصل: هناك أزمة أخرى لدى الأهلي في المباريات الخارجية خاصة في التغطية العكسية لمحمد هاني، وبانون مدافع جيد وذكي ولكنه لديه أزمة واضحة منذ تواجده في الرجاء مع الكرات الثابتة رغم طوله لكنه لا يلتزم بالرقابة بشكل جيد، وهذه أمور بسيطة يمكن حلها وهو مدافع جيد وذكي.

وطلب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي من جهازه المعاون تقريراً عن الفرق الثلاثة المُرشحة لمواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وصعد الأهلي لربع نهائي البطولة في المركز الثاني للمجموعة الأولى خلف سيمبا التنزاني المُتصدر بـ13 نقطة.

ويلعب الاهلي مع سيمبا الجمعة المقبل بإستاد القاهرة في ختام دور المجموعات وهي المباراة التى ستكون "تحصيل حاصل" بعدما صعد الفريقين لربع نهائي .

ويرغب موسيماني في الإستعداد الجيد لهذه المواجهة المرتقبة في ربع نهائي نهائي البطولة الافريقية الذى سيلعب فيه الأهلي مع الترجي أو صن داونز و الوداد المغربي.