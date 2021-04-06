شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام المثلوثي .. وتدريب حراس الزمالك علي التسديدات البعيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم التونسي حمزة المثلوثي لاعب فريق الزمالك، في التدريبات الجماعية اليوم على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، وشارك المثلوثي فى المران الجماعي بعدما انتهى من أداء برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في الكاحل.

فيما خاض محمد أبو جبل ومحمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد ثلاثي حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة بدنية خاصة على هامش المران الجماعي تحت إشراف أوليفيرا مدرب الحراس، وأدى الحراس فقرة تدريبية على التعامل مع التسديد من مسافات مختلفة.

كما خضع لاعبو الزمالك لفقرة فنية خاصة على هامش التدريبات ، وشهدت الفقرة تركيزا خاصا من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على التسليم والتسلم بشكل سريع في مساحات صغيرة من الملعب.

بينما خضع الثلاثي أسامة فيصل وحسام أشرف وحسام عبد المجيد لاعبو فريق الناشئين بالنادي، لتدريبات تأهيلية ، بعدما غاب الثلاثي عن مران الفريق أمس الإثنين نظرا لمشاركتهم مع فريق 2001 أمام مصر للمقاصة بدوري الجمهورية.

وكان كارتيرون قد عقد جلسة مع اللاعبين على هامش المران اليوم، طالبا منهم التركيز في لقاء تونجيث السنغالي المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الاخيرة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا، وتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، مشيرا إلى أن الجميع يثق في إمكانيات وقدرات اللاعبين للخروج من المباراة بنتيجة إيجابية