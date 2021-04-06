شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. محمد بسام:أهوى مشاهدة المباريات وأشاهد أفلام الزعيم ونوير لاعبى المفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش .

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟

مشاهدة المباريات

هل تحب دخول المطبخ ؟

لا

ما الأكلة التى تفضلها؟

المشويات

من نجمك المفضل من الممثلين ؟

عادل إمام

من مطربك المفضل ؟

عمرو دياب

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال

ما أكثر دولة تفضل زيارتها؟

السعودية

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

نوير