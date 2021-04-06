الامارات | تنظيم مؤتمر دبي الرياضي وحفل "دبي غلوب سوكر" في "إكسبو"

شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم مؤتمر دبي الرياضي وحفل "دبي غلوب سوكر" في "إكسبو" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اطلع مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي على خطة عمل اللجنة المنظمة لمؤتمر دبي الرياضي الدولي وحفل "دبي غلوب سوكر" 2021 والذي سيتم تنظيمه خلال شهر ديسمبر المقبل في منطقة "إكسبو 2020" حيث سيتزامن الحدث مع إقامة أكبر معرض وملتقى اقتصادي وسياحي ومعرفي في العالم.

وقال بيان صحافي: "وجه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، بتنظيم نسخة مميزة من المؤتمر والحفل تتناسب مع مكانته الرياضية العالمية ومع اقامته في مقر إكسبو وأنه سيجمع بين نجوم كرة القدم العالمية وكبار الشخصيات العالمية في مختلف المجالات التي ستحضر فعاليات إكسبو".

واستعرض الاجتماع الثاني لمجلس إدارة مجلس دبي الرياضي لعام 2021، ضوابط وشروط استخدام اسم "دبي" في الفعاليات الرياضية المختلفة بما يتناسب مع مكانة إمارة دبي ومستوى الاسم الذي أصبح رمزا للتميز والإبداع والابهار في جميع المجالات، وسيتم رفع الشروط والضوابط إلى الجهات التشريعية الرسمية في إمارة دبي بغرض إصدارها ضمن قرار رسمي ملزم لجميع الجهات العاملة في تنظيم الفعاليات الرياضية والقطاعات الداعمة لها.

وتم في الاجتماع اعتماد تنظيم النسخة الثامنة من حفل التفوق الرياضي للأندية وشركات كرة القدم بدبي وفق نموذج دبي للتفوق الرياضي.

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