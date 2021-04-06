الامارات | عملية جراحية ثانية لنجم برشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن عملية جراحية ثانية لنجم برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن برشلونة ثاني الدوري الاسباني لكرة القدم، أن لاعب وسطه الدولي البرازيلي فيليبي كوتينيو خضع لعملية جراحية ثانية ناجحة في الركبة اليسرى، ما سيحتم ابتعاده عن الملاعب لفترة أطول.

وكتب برشلونة في صفحته على تويتر أن كوتينيو "كان يعاني من كيس في ركبته اليمنى، وتم اجراء عملية جراحية ناجحة له من قبل (جراح وطبيب منتخب البرازيل) رودريغو لاسمار، تحت اشراف فريق الخدمات الطبية في النادي. سيغيب كوتينيو عن الملاعب على أن يحدد تجاوبه مع العلاج مدى استعداده (للعودة)".

وكان النادي الكاتالوني أكد الاسبوع الماضي أن كوتينيو العائد الى صفوفه بعد موسم 2019-2020 قضاه مع بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة، سافر إلى بلاده لتلقي العلاج من اصابة في غضروف ركبته اليسرى تعرض لها في 29 كانون الأول/ديسمبر الماضي أمام إيبار في الدوري، وخضع حينها لعملية جراحية، قبل أن يحتاج مجددا لعملية ثانية بسبب عدم تجاوبه مع العلاج.

ولم ترشح أي معلومات عن عودة البرازيلي إلى المستطيل الأخضر، لكن بات من شبه المؤكد ألا يتمكن من إرتداء قميص برشلونة مجددا هذا الموسم، خصوصاً انه لم يعد يتبقى من عمر الدوري سوى 9 مباريات.

ومن المرجح أن يستعيد كوتينيو لياقته في الوقت المحدد لخوض غمار منافسات مسابقة كوبا أميركا مع منتخب "راقصي السامبا" في الصيف المقبل.

وبحسب بعض وسائل الإعلام، يبحث برشلونة عن شارٍ لابن الـ 28 عاما برغم ادراك النادي الاسباني صعوبة المهمة كون كوتينيو لم يلعب منذ ديسمبر 2020.

وارتبط اسم لاعب ليفربول الانجليزي السابق بعدة أندية، مع إمكانية العودة إلى الـ "برميرليغ".

ولعب كوتينيو 90 مباراة لصالح برشلونة، سجل خلالها 24 هدفا، منها 3 في هذا الموسم.

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