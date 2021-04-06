شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. فقرة بدنية خاصة على هامش المران وتدريبات تأهيلية لثلاثي الناشئين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفقرة بدنية خاصة على هامش التدريبات الجماعية المقامة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت الفقرة خوض اللاعبين مجموعة من التدريبات البدنية بالكرة وبدون الكرة تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون، حيث يسعى المدير الفني لرفع الحالة البدنية للفريق قبل مواجهة تونجيث السنغالي.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره تونجيث السنغالي يوم السبت المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

فيما خضع الثلاثي أسامة فيصل وحسام أشرف وحسام عبد المجيد لاعبو فريق الناشئين بالنادي، لتدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الأول المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وغاب الثلاثي عن مران الفريق أمس الإثنين نظرا لمشاركتهم مع فريق 2001 أمام مصر للمقاصة بدوري الجمهورية.