شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. كارتيرون للاعبين: أثق في قدرتكم على تجاوز تونجيت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وطلب كارتيرون من اللاعبين التركيز في لقاء تونجيت السنغالي وتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، مشيرا إلى أن الجميع يثق في إمكانيات وقدرات اللاعبين للخروج من المباراة بنتيجة إيجابية.

ويلتقي الفريق مع تونجيت السنغالي يوم السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.