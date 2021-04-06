شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. طبيب الفريق يطمئن على أيمن حفني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع أيمن حفني لاعب الفريق على هامش المران الجماعي المقام حاليا على ستاد عبداللطيف أبورجيلة.

واطمأن طبيب الفريق على حالة أيمن حفني بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلي المخصص له من قبل الجهاز الطبي خلال الفترة الماضية.

وشارك أيمن حفني في التدريبات الجماعية المقامة حاليا على ستاد عبداللطيف أبورجيلة.

وحصل حفني على الضوء الأخضر من محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق للمشاركة في المران الجماعي بعدما انتهى من أداء برنامجه التأهيلي خلال الفترة الماضية.

ويستعد الفريق لمواجهة تونجيت السنغالي المقرر لها السبت المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.